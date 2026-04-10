Ein Hauch NFL auf dem Rollfeld: Eine Maschine des Football-Teams New England Patriots ist in dieser Woche in Stuttgart gelandet – offenbar im militärischen Bereich des Flughafens.
10.04.2026 - 14:13 Uhr
Ein Flugzeug in den Farben des Football-Teams New England Patriots hat am Donnerstag am Flughafen in Stuttgart die Aufmerksamkeit von Spottern und Reisenden auf sich gezogen. Der Airport Stuttgart teilte auf seinen Social-Media-Kanälen Fotos der Maschine mit der auffälligen weiß-blau-roten Lackierung.