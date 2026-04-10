Ein Hauch NFL auf dem Rollfeld: Eine Maschine des Football-Teams New England Patriots ist in dieser Woche in Stuttgart gelandet – offenbar im militärischen Bereich des Flughafens.

Ein Flugzeug in den Farben des Football-Teams New England Patriots hat am Donnerstag am Flughafen in Stuttgart die Aufmerksamkeit von Spottern und Reisenden auf sich gezogen. Der Airport Stuttgart teilte auf seinen Social-Media-Kanälen Fotos der Maschine mit der auffälligen weiß-blau-roten Lackierung.

„Eine Patriots-Maschine hat gestern am STR einen Touchdown gemacht!“, schrieb der Airport etwa auf Instagram. „Die Boeing 767 von Omni Air International gab uns einen Hauch Super-Bowl-Feeling auf dem Vorfeld.“ Der Aufenthalt der Maschine war offenbar von kurzer Dauer. Am Freitag, als der Flughafen die Bilder teilte, war die Maschine des sechsmaligen Super-Bowl-Siegers bereits wieder abgehoben.

Saßen Soldaten im Patriots-Flieger?

Details oder weitere Informationen zum Flug nannte der Flughafen auf Nachfrage nicht. Auch auf den gängigen Portalen, waren keine Flugdaten für die Maschine mit der Bezeichnung N225NE zu finden. Der Flieger war offenbar im militärischen Bereich des Flughafens gelandet. Dass Soldaten im Flieger saßen ist also wahrscheinlich. Informationen zu deren Aufgaben in Stuttgart geben die US-Streitkräfte in der Regel nicht preis.

Wie das in der Regel gut informierte Flugportal „Aerotelegraph“ berichetet, hatte eine Maschine, mit der während der Saison das Football-Team zu Auswärtspartien reist, im Januar Angehörige der Eliteeinheit United States Marine Corps mit der Boeing 767-300 ER nach Norwegen geflogen. Ziel sei damals der Militärflugplatz Bardufoss gewesen, „wo sich die Soldaten auf die Nato-Übung Cold Response 26 vorbereiteten“.

Auch in der umsatzstärksten Sportliga der Welt besitzt nicht jedes der 30 Teams sein eigenes Flugzeug. Die Patriots und deren milliardenschwerer Besitzer Robert Kraft gehörten 2017 zu den ersten. Das Team aus dem Nordosten der USA besitzt sogar gleich zwei Boeing 767, die von Omni Air International betrieben werden. Außerhalb der Saison werden die Maschinen auch für Charter-, Hilfs- und Militärflüge genutzt.