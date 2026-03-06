 
Flughafen Stuttgart Geht's bald schneller durch die Kontrollen am Flughafen?

Werden die Schlangen bei den Kontrollen am Stuttgarter Flughafen kürzer? Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Neue Zuständigkeiten bei den Sicherheitskontrollen: Warum ein formaler Akt am Stuttgarter Flughafen für Passagiere weniger Wartezeit bringen soll.

Stadtentwicklung/Infrastruktur : Christian Milankovic (mil)

Freunde des gepflegten Amtsdeutsch sind am Freitag am Flughafen in Stuttgart auf ihre Kosten gekommen. Was da in Terminal 1 über die Bühne ging, läuft unter dem Stichwort Beleihungsakt. In dessen Verlauf bekam Flughafenchef Ulrich Heppe von Carsten Laube, Präsident der Bundespolizeidirektion Stuttgart, eine Urkunde ausgehändigt, die der Schlüssel für flüssigere Abläufe bei der Kontrolle von Passagieren und Gepäckstücken sein soll.

 

Das Überreichen der Urkunde markiert den Schlusspunkt eines erst im Sommer vergangenen Jahres gestarteten Verfahrens. Sowohl Laube als auch Heppe lobten alle Beteiligten, für die vergleichweise kurze Zeit, in der das Vorhaben über die Bühne gebracht wurde. Damit wird Stuttgart der vierte Flughafen in Deutschland nach Frankfurt, Berlin und Köln, an dem der Betreiber für die Luftsicherheitskontrollen organisatorisch zuständig ist.

Flughafen-Chef Ulrich Heppe (r.) bekommt die sogenannte Beleihungsurkunde von Carsten Laube, Präsident der Bundespolizeidirektion Stuttgart. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Derzeit läuft eine Ausschreibung, bei der sich Unternehmen aus der Sicherheitsbranche um den Auftrag bemühen können. Zum 1. November soll es dann in der neuen Struktur losgehen. Abstriche beim Sicherheitsniveau werde es aber nicht geben, betonten alle Redner. „Der Erhalt des hohen Luftsicherheitsstandards stand und steht auch weiterhin bei der Umsetzung der einzelnen Aufgaben immer an erster Stelle”, sagte Laube. Die Zahl der Bundespolizeibeamten wird durch die Umstrukturierung nicht reduziert. Man werde aber von „vollzugsfremden Aufgaben“ entbunden, so Laube.

Arne Schlatmann, Abteilungsleiter für Angelegenheiten der Bundespolizei im Bundesinnenministerium, betonte, dass die neue Organisationsform der Flughafengesellschaft mehr Gestaltungsmöglichkeiten einräume. Ulrich Heppe zeigte sich fest entschlossen, diese auch zu nutzen. „Mit leistungsfähigen Sicherheitsprozessen und moderner Infrastruktur soll das Passagiererlebnis weiter verbessert werden.“

Letzte Verantwortung weiter bei der Bundespolizei

Die Verantwortung für die Kontrollen bleibt bei der Bundespolizei. Sie überwacht die vom Flughafen organisierten Abläufe und ist für Zertifizierung und Zulassung neuer Kontrolltechnik und die Zertifizierung der eingesetzten Luftsicherheitsassistenten – wie die Mitarbeiter an den Kontrollen heißen sollen – zuständig.

Weitere Artikel zu Stuttgart Flughafen Stuttgart Bundespolizei Flugsicherheit Video
 
 