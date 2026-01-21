Dem Flughafen Stuttgart macht in Sachen Pünktlichkeit kaum einer was vor. Nur kleine Flughäfen landen im Ranking der Airports, mit der geringsten Verspätungsquote, vor dem STR.

Egal ob bei der Kofferaufgabe, der Sicherheitskontrolle oder am Gate: Warten gehört zum Verreisen mit dem Flugzeug dazu. Besonders frustrierend wird es dann, wenn der Flieger auch noch Verspätung hat – oder gar ausfällt. Die gute Nachricht für alle Reisenden aus der Region Stuttgart: Das kommt am Stuttgarter Flughafen vergleichsweise selten vor.

Das geht aus einem Bericht des Fluggastrechte-Portals Air Help über Flugstörungen in Deutschland im Jahr 2025 hervor. Demnach waren im vergangenen Jahr 78 Prozent aller Flüge ab dem Stuttgarter Flughafen pünktlich. 21 Prozent waren verspätet, ein Prozent fiel aus. Besser schnitten im deutschlandweiten Vergleich nur drei Flughäfen ab, die jedoch alle ein deutlich kleineres Passagieraufkommen haben. Platz 1 belegt der Flughafen Dresden, gefolgt vom Flughafen Weeze und dem Flughafen Bremen (weniger Verspätungen, dafür mehr Ausfälle).

Verspätungen beim Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden Alltag

Deutlich schlechter als der Stuttgarter Flughafen schnitt der zweitgrößte Flughafen in Baden-Württemberg, der Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden, ab. Er belegt im bundesweiten Ranking von Air Help gar den letzten Platz. Nur 65 Prozent aller Flüge starteten hier pünktlich. Hinzu fielen 0,7 Prozent der Flüge aus. Das sind Zahlen, die es europaweit sonst nur in Portugal gibt, das den 30. und damit letzten Platz im europäischen Ranking der verlässlichsten Länder was Fliegen betrifft, belegt.

Wer vom Flughafen Karslruhe fliegt, sollte etwas mehr Zeit einplanen. Foto: imago/Aviation-Stock

Platz eins ging an Norwegen, wo nur 15 Prozent aller Flüge delayed waren. Deutschland verbesserte sich zwar im Vergleich zum Vorjahr deutlich – vor allem was die langen Verspätungen von mehr als drei Stunden angeht –, belegt aber im europäischen Vergleich nur Rang 20.