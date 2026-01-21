Dem Flughafen Stuttgart macht in Sachen Pünktlichkeit kaum einer was vor. Nur kleine Flughäfen landen im Ranking der Airports, mit der geringsten Verspätungsquote, vor dem STR.
21.01.2026 - 13:05 Uhr
Egal ob bei der Kofferaufgabe, der Sicherheitskontrolle oder am Gate: Warten gehört zum Verreisen mit dem Flugzeug dazu. Besonders frustrierend wird es dann, wenn der Flieger auch noch Verspätung hat – oder gar ausfällt. Die gute Nachricht für alle Reisenden aus der Region Stuttgart: Das kommt am Stuttgarter Flughafen vergleichsweise selten vor.