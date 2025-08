Ein schlafendes Kind wurde am Montagabend auf einem Flughafenparkplatz in Stuttgart in einem Auto eingeschlossen. Feuerwehr und Polizei mussten zur Hilfe eilen.

Laureta Nrecaj 05.08.2025 - 14:51 Uhr

Ein schlafendes Kleinkind ist am Montagabend gegen 18.40 Uhr auf einem Parkplatz am Busterminal des Stuttgarter Flughafens versehentlich in einem Auto eingeschlossen worden.