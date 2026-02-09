Eigentlich ist nachts kein Flugbetrieb am Stuttgarter Flughafen erlaubt. Doch ein medizinischer Notfall zwingt am Wochenende eine Ryanair-Maschine zur Landung in Stuttgart.

Eigentlich gilt am Stuttgarter Flughafen ein Nachtflugverbot: Zwischen 23 Uhr abends und 6 Uhr morgens landet kein Flugzeug oder hebt ab. Doch manchmal sind Ausnahmen nötig – wie am vergangenen Wochenende: In der Nacht zum Sonntag musste eine Maschine der irischen Fluggesellschaft Ryanair in Stuttgart wegen eines medizinischen Notfalls an Bord zwischenlanden.

Das Flugzeug, das eigentlich von Lamezia Terme in Süditalien nach London-Stansted unterwegs war, erreichte den Stuttgarter Flughafen um 0.03 Uhr. So konnten sich vor Ort die Rettungskräfte um die Versorgung kümmern. Nähere Angaben zur Art des medizinischen Notfalls oder zur betroffenen Person machte eine Sprecherin des Stuttgarter Flughafens auf Nachfrage nicht.

Notfälle am Stuttgarter Flughafen „haben wir ein paar Mal im Jahr“

Für den Weiterflug in die britische Hauptstadt war wegen des Nachtflugverbots eine Ausnahmegenehmigung des Regierungspräsidiums Stuttgart nötig. Mit der ging es für den Flug mit der Nummer FR2729 dann um 1.35 Uhr weiter.

„Solche Fälle haben wir ein paar Mal im Jahr“, sagt eine Sprecherin des Stuttgarter Flughafens. „Wenn nachts etwas passiert, sei es technisch oder medizinisch, und der Pilot funkt uns an“, dann stehe auch der Flughafen Stuttgart trotz Nachtflugverbot für eine Landung wie am vergangenen Wochenend zur Verfügung.