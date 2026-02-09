Eigentlich ist nachts kein Flugbetrieb am Stuttgarter Flughafen erlaubt. Doch ein medizinischer Notfall zwingt am Wochenende eine Ryanair-Maschine zur Landung in Stuttgart.
09.02.2026 - 12:29 Uhr
Eigentlich gilt am Stuttgarter Flughafen ein Nachtflugverbot: Zwischen 23 Uhr abends und 6 Uhr morgens landet kein Flugzeug oder hebt ab. Doch manchmal sind Ausnahmen nötig – wie am vergangenen Wochenende: In der Nacht zum Sonntag musste eine Maschine der irischen Fluggesellschaft Ryanair in Stuttgart wegen eines medizinischen Notfalls an Bord zwischenlanden.