Der Flughafen Stuttgart könnte etwas Aufwind gebrauchen. Jüngst hat Flughafen-Chef Ulrich Heppe im Interview mit unserer Redaktion gesagt, dass er für das Jahr 2026 mit einem Rückgang der Passagierzahlen rechnet. Auch die Abgänge namhafter Fluggesellschaften in den zurückliegenden anderthalb Jahren, als Delta Airlines, British Airways und Air France ankündigten, ihre Verbindungen von Stuttgart nach Atlanta, London und Paris einzustellen, haben nicht zu einer Verbesserung der Stimmung am Flughafen auf den Fildern beigetragen.