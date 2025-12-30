 
Flughafen Stuttgart Neue Flugverbindungen: sticht Berlin Stuttgart aus?

Der Flughafen Stuttgart würde gerne neue Flugziele anbieten können. Allerdings droht der Südwesten im Kampf um weitere Flugverbindungen ins Hintertreffen zu geraten. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Der Flughafen Stuttgart wünscht eine bessere Anbindung an die Drehkreuze am Persischen Golf. Nun gibt es Bewegung im Bundesverkehrsministerium – Stuttgart könnte aber leer ausgehen.

Stadtentwicklung/Infrastruktur : Christian Milankovic (mil)

Der Flughafen Stuttgart könnte etwas Aufwind gebrauchen. Jüngst hat Flughafen-Chef Ulrich Heppe im Interview mit unserer Redaktion gesagt, dass er für das Jahr 2026 mit einem Rückgang der Passagierzahlen rechnet. Auch die Abgänge namhafter Fluggesellschaften in den zurückliegenden anderthalb Jahren, als Delta Airlines, British Airways und Air France ankündigten, ihre Verbindungen von Stuttgart nach Atlanta, London und Paris einzustellen, haben nicht zu einer Verbesserung der Stimmung am Flughafen auf den Fildern beigetragen.

 

Nicht erst seit der Coronakrise, aus der sich der Flughafen Stuttgart mühsam herausarbeitet, steht ganz oben auf der Wunschliste der Airportmanager eine bessere Verbindung zu den Drehkreuzen am Persischen Golf. Einer der führenden Anbieter dafür, die Fluggesellschaft Emirates, verfügt allerdings nur über eingeschränkte Verkehrsrechte in Deutschland. Sprich: Die Maschinen des Anbieters aus Dubai können nicht jeden x-beliebigen Flughafen in der Republik ansteuern.

Über die Verkehrsrechte wacht das Bundesverkehrsministerium. Dort soll es nun Bewegung in der Frage geben, hat der Reutlinger Bundestagsabgeordnete Michael Donth gehört. Doch der Verkehrsexperte der CDU ist alles andere als angetan von dem, was er da aus dem Ministerium seines Parteifreundes Patrick Schnieder vernimmt. In einem Brief an Schnieder thematisiert Donth „die Vergabe von Verkehrsrechten an die Airline Emirates für den Flughafen Stuttgart“.

Verkehrspolitiker erinnert an ältere Versprechen

Donth schreibt, es sei ihm berichtet worden, dass das Ministerium „plane, der Airline Landerechte für Deutschland – insbesondere für Berlin – zu gewähren. Von einer Vergabe von Landerechten an Emirates in Stuttgart wolle man jedoch derzeit absehen“. Der Christdemokrat erinnert daran, dass dem Flughafen Stuttgart noch in der vergangenen Legislaturperiode zugesichert worden sei, „dass er allein aufgrund seiner wirtschaftlichen Bedeutung vor Berlin berücksichtigt werde“. Nun scheine sich aber „diese Priorität geändert zu haben“, stellt Donth fest.

Weitere Artikel zu Stuttgart Flughafen Stuttgart Luftverkehr
 
 