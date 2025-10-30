Bis Ende März werden an Terminal 3 des Flughafen Stuttgarts die Voraussetzung für den Einsatz von CT-Scannern geschaffen. Während des Umbaus sollen längere Wartezeiten ausbleiben.

Der Flughafen Stuttgart baut ab Montag, 3. November, die Sicherheitskontrollen in Terminal 3 um. Während der Maßnahme, die nach derzeitiger Planung bis Ende März andauern wird, bleibt dieser Zugang zu den Gates geschlossen. Fluggäste müssen Terminal 1 und 2 nutzen. Dort wird mehr Personal eingesetzt. „Weil auch das Passagieraufkommen in den Wintermonaten geringer ist, rechnen wir nicht mit längeren Wartezeiten“, sagt ein Flughafensprecher. Zum Beginn des Sommerflugplans 2026 sollen die Kontrollen in Terminal 3 wieder geöffnet sein.

Schnellere Kontrollen mit CT-Scannern Die Flughafengesellschaft investiert mehr als fünf Millionen Euro, um den Sicherheitsbereich in Terminal 3 zu erweitern und die Voraussetzungen für den Einsatz von CT-Scannern zu schaffen. Im Lauf des kommenden Jahres soll die neue Technologie die bisherigen Röntgengeräte dort ersetzen. Einen genauen Termin konnte der Flughafensprecher noch nicht nennen. Die CT-Scanner kommen bereits in Terminal 1 zum Einsatz und ermöglichen den Fluggästen schnellere und komfortablere Sicherheitskontrollen. Flüssigkeiten und Notebooks müssen nicht getrennt von den Taschen gescannt werden.

Hinzu kommt eine weitere Einschränkung am Flughafen Stuttgart: Das eigenständige Aufgeben von Gepäckstücken am Automaten, das ebenfalls im Terminal 3 angeboten wird, steht aufgrund eines Systemupdates des Herstellers für drei Wochen nicht zur Verfügung. Die Checkin-Schalter sind dort aber besetzt.

Der Flughafen Stuttgart empfiehlt, etwa 2 Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein, mindestens 90 Minuten vorher an der Sicherheitskontrolle. Um dort Wartezeiten zu vermeiden, können sich Passagiere im Vorfeld kostenlos ein 15-minütiges Zeitfenster buchen. Das Angebot nennt sich Smart Lane und steht in Terminal 2 zur Verfügung. Darüber hinaus verweist der Flughafensprecher auf die Webseite des Airports. „Dort werden die aktuellen Wartezeiten angezeigt.“