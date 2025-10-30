Bis Ende März werden an Terminal 3 des Flughafen Stuttgarts die Voraussetzung für den Einsatz von CT-Scannern geschaffen. Während des Umbaus sollen längere Wartezeiten ausbleiben.
30.10.2025 - 13:59 Uhr
Der Flughafen Stuttgart baut ab Montag, 3. November, die Sicherheitskontrollen in Terminal 3 um. Während der Maßnahme, die nach derzeitiger Planung bis Ende März andauern wird, bleibt dieser Zugang zu den Gates geschlossen. Fluggäste müssen Terminal 1 und 2 nutzen. Dort wird mehr Personal eingesetzt. „Weil auch das Passagieraufkommen in den Wintermonaten geringer ist, rechnen wir nicht mit längeren Wartezeiten“, sagt ein Flughafensprecher. Zum Beginn des Sommerflugplans 2026 sollen die Kontrollen in Terminal 3 wieder geöffnet sein.