Der Stuttgarter Flughafen verliert seinen einzigen Interkontinentalflug, weil die US-Fluglinie Delta Air Lines die Verbindung nach Atlanta einstellt. Die IHK sieht einen „echten Nachteil für den Wirtschaftsstandort“.

Christian Milankovic 02.09.2024 - 15:26 Uhr

Die Nonstop-Flugverbindung Stuttgart-Atlanta wird Ende Oktober eingestellt. Entsprechende Meldungen vom Wochenende hat der Flughafen Stuttgart am Montag bestätigt. Die Verbindung bestand seit 1986, während der Corona-Pandemie und größeren Bauarbeiten an der Piste in Echterdingen pausierte sie, kam aber jedes Mal zuverlässig zurück.