Fluglärm wegen des Zürcher Flughafens ist in Südbaden ein Dauerbrenner. Eigentlich ist die Position auf deutscher Seite klar. Warum das Thema jetzt doch wieder aufkommt.

red/dpa 25.02.2026 - 18:27 Uhr

Im Kampf gegen den Fluglärm in Südbaden hat der Kreistag in Waldshut-Tiengen Plänen für geänderte Flugrouten für den Zürcher Flughafen eine Absage erteilt. Flüge in Richtung Zürich würden dauerhaft über Südbaden geleitet, teilte das Landratsamt Waldshut mit. „Eine solche Änderung der Flugrouten zulasten der Menschen in Südbaden ist nicht akzeptabel“, sagte Landrat Martin Kistler laut Mitteilung. Einige Grenzgemeinden im Kreis Waldshut liegen nur etwa 30 Kilometer von dem großen Flughafen entfernt.