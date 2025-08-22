Loopings, Rollen und wummernde Motoren: Wir haben einen der Piloten besucht, die am Wochenende beim Flugplatzfest Backnang-Heiningen ihr Können zeigen werden.
Der martialische Tarnanstrich, der rote Sowjetstern und der bullige Sternmotor – die Maschine, die in einem Hangar des Flugplatzes Heubach bei Schwäbisch Gmünd steht, ist ein echter Hingucker. Pilot Volker Fischer läuft um sein Flugzeug herum und macht einen Check: Sitzt der Propeller-Spinner fest? Lassen sich die Querruder bewegen? Klappert nichts im Rumpf, das ein Passagier dort vergessen haben könnte? Am Wochenende werden Fischer und seine Jak-52 beim Flugplatzfest in Backnang-Heiningen (Rems-Murr-Kreis) auftreten. Dann muss alles sitzen.