Flugsicherung streikt in Frankreich

Fluglotsen streiken in Frankreich – Stuttgart und Karlsruhe betroffen

Frankreich-Ärger in der Hauptreisezeit: Tausende Flüge fallen aus, Urlauber sitzen fest. Hart trifft es Nizza, auch deutsche Airports und Mallorca spüren die Auswirkungen.

Michael Maier 04.07.2025 - 08:52 Uhr

Der aktuelle Streik französischer Fluglotsen am 3. und 4. Juli beeinträchtigt den Sommerreiseverkehr in ganz Europa erheblich. Zu Beginn der Ferienzeit sorgt die Arbeitsniederlegung für zahlreiche Flugausfälle und Verspätungen - nicht nur in Frankreich selbst. Auch die Flughäfen Stuttgart (STR) und Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) sind betroffen, etwa mit Ausfällen und Verspätungen auf Verbindungen nach Mallorca.