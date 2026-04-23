Gerangel im Flugzeug am BER: Nach einem Vorfall wird ein Mann von Polizisten abgeführt. Die Notrutsche wird ausgelöst, Passagiere müssen aussteigen.
23.04.2026 - 09:07 Uhr
Berlin - In einem Flugzeug am Berliner Hauptstadtflughafen ist es zu einem Vorfall mit einem Abschiebehäftling gekommen. In den hinteren Reihen begann der Mann zu randalieren und wurde von den ihn begleitenden Polizisten aus dem Flieger geleitet, wie ein dpa-Reporter berichtete. Durch das Gerangel sei an der Vordertür des A320 die Notrutsche ausgelöst worden. Alle Passagiere mussten demnach aussteigen.