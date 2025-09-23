Nach dem Cyberangriff auf einen IT-Dienstleister läuft der Betrieb am BER stabiler. Viele Kräfte wurden nun zur Abarbeitung des Gepäckbergs zusammengezogen.
23.09.2025 - 08:18 Uhr
Berlin - Am Flughafen Berlin-Brandenburg gibt es nach dem Cyberangriff auf einen IT-Dienstleister weiter Probleme an den Check-in-Schaltern, einem Sprecher zufolge aber "keine ungewöhnlichen Warteschlangen" mehr. "Wir haben die große Abreisewelle am frühen Morgen schon gut hinter uns gebracht", sagte der Flughafensprecher. Es gebe bei einigen Flügen Verspätungen, Stornierungen seien ihm aber bisher nicht bekannt.