Nach einem Hackerangriff funktionieren wichtige Systeme am Flughafen nicht mehr. Reisegäste müssen auch in den kommenden Tagen mit erheblichen Beeinträchtigungen rechnen.
24.09.2025 - 07:29 Uhr
Berlin - Reisende am Berliner Flughafen müssen sich nach dem Cyberangriff auf ein IT-System in den kommenden Tagen weiterhin auf Verspätungen, Ausfälle und lange Wartezeiten einstellen. "Die Firma hat uns informiert, dass es noch mehrere Tage dauern kann, bis sie ein funktionsfähiges System bereitstellen", sagte ein Flughafensprecher der Deutschen Presse-Agentur. "Das ist sehr bedauerlich und hat uns überrascht." Wann genau alles wieder ordnungsgemäß funktioniere, sei nicht abzusehen.