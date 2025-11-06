Die FAA reagiert auf die Überlastung der Fluglotsen: 40 Großflughäfen in den USA müssen ab Freitag Flüge streichen.
Die Federal Aviation Administration (FAA) hat als Reaktion auf den anhaltenden Government Shutdown und die zunehmende Personalbelastung bei den Fluglotsen eine Reduzierung der Flugkapazität angekündigt. Diese Maßnahme soll ab Freitag, dem 7. November, an 40 hochfrequentierten US-Flughäfen umgesetzt werden. Die FAA begründet diesen Schritt als Maßnahme zur Aufrechterhaltung der Flugsicherheit.