Die FAA reagiert auf die Überlastung der Fluglotsen: 40 Großflughäfen in den USA müssen ab Freitag Flüge streichen.

Die Federal Aviation Administration (FAA) hat als Reaktion auf den anhaltenden Government Shutdown und die zunehmende Personalbelastung bei den Fluglotsen eine Reduzierung der Flugkapazität angekündigt. Diese Maßnahme soll ab Freitag, dem 7. November, an 40 hochfrequentierten US-Flughäfen umgesetzt werden. Die FAA begründet diesen Schritt als Maßnahme zur Aufrechterhaltung der Flugsicherheit.

 

Wie viele Flüge werden ausfallen?

Die Kapazitätskürzung beträgt 10 Prozent des regulären Flugaufkommens an den betroffenen Standorten. Die FAA forderte die Fluggesellschaften auf, ihre Flugpläne in den entsprechenden Märkten anzupassen, um die Sicherheit zu gewährleisten, da die Anzeichen von Ermüdung unter den unbezahlten Fluglotsen zunehmen.

Betroffen sind alle IFR-Flüge (Instrument Flight Rules), einschließlich:

  • Kommerzielle Passagierflüge
  • Frachtflüge
  • Allgemeine und Geschäftsflüge
  • Weltraumstarts (unterliegen ebenfalls Einschränkungen)

Welche Flughäfen sind betroffen?

Die FAA hatte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung die offizielle Liste der 40 betroffenen Standorte noch nicht bekannt gegeben, kündigte deren Freigabe jedoch für Donnerstagabend (Ortszeit) an. Es ist davon auszugehen, dass sich die Auswahl auf Flughäfen konzentriert, die das höchste Passagier- und Frachtaufkommen aufweisen. Die folgende Tabelle basiert auf der FAA-Rangliste der größten US-Flughäfen nach Passagierzahlen (CY2024) und zeigt die wahrscheinlichsten Kandidaten für die Kapazitätskürzungen:

Rang IATA-Code Stadt Name des Flughafens
1 ATL Atlanta Hartsfield/Jackson Atlanta International
2 DFW Fort Worth Dallas-Fort Worth International
3 DEN Denver Denver International
4 ORD Chicago Chicago O'Hare International
5 LAX Los Angeles Los Angeles International
6 JFK New York John F Kennedy International
7 CLT Charlotte Charlotte/Douglas International
8 LAS Las Vegas Harry Reid International
9 MCO Orlando Orlando International
10 MIA Miami Miami International
11 PHX Phoenix Phoenix Sky Harbor International
12 SEA Seattle Seattle-Tacoma International
13 SFO San Francisco San Francisco International
14 EWR Newark Newark Liberty International
15 IAH Houston George Bush International
16 BOS Boston General Edward Lawrence Logan International
17 MSP Minneapolis Minneapolis-St Paul International
18 FLL Fort Lauderdale Fort Lauderdale/Hollywood International
19 LGA New York Laguardia
20 DTW Detroit Detroit Metro Wayne County
21 PHL Philadelphia Philadelphia International
22 SLC Salt Lake City Salt Lake City International
23 BWI Glen Burnie Baltimore/Washington International
24 IAD Dulles Washington Dulles International
25 SAN San Diego San Diego International
26 DCA Arlington Ronald Reagan Washington Ntl
27 TPA Tampa Tampa International
28 BNA Nashville Nashville International
29 AUS Austin Austin-Bergstrom International
30 HNL Honolulu Daniel K Inouye International
31 MDW Chicago Chicago Midway International
32 DAL Dallas Dallas Love Field
33 PDX Portland Portland International
34 STL St. Louis St Louis Lambert International
35 RDU Raleigh Raleigh-Durham International
36 HOU Houston William P Hobby
37 SMF Sacramento Sacramento International
38 MSY Kenner Louis Armstrong New Orleans International
39 SJU San Juan Luis Munoz Marin International
40 MCI Kansas City Kansas City International

Die Einschränkungen sollen so lange bestehen bleiben, bis sich die Personalbelastung der Fluglotsen nach Beendigung des Government Shutdowns wieder auf das erforderliche Niveau erholt haben. Reisende werden gebeten, sich bezüglich möglicher Annullierungen oder Änderungen direkt an ihre Fluggesellschaften zu wenden.