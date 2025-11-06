Die FAA reagiert auf die Überlastung der Fluglotsen: 40 Großflughäfen in den USA müssen ab Freitag Flüge streichen.

Die Federal Aviation Administration (FAA) hat als Reaktion auf den anhaltenden Government Shutdown und die zunehmende Personalbelastung bei den Fluglotsen eine Reduzierung der Flugkapazität angekündigt. Diese Maßnahme soll ab Freitag, dem 7. November, an 40 hochfrequentierten US-Flughäfen umgesetzt werden. Die FAA begründet diesen Schritt als Maßnahme zur Aufrechterhaltung der Flugsicherheit.

Wie viele Flüge werden ausfallen? Die Kapazitätskürzung beträgt 10 Prozent des regulären Flugaufkommens an den betroffenen Standorten. Die FAA forderte die Fluggesellschaften auf, ihre Flugpläne in den entsprechenden Märkten anzupassen, um die Sicherheit zu gewährleisten, da die Anzeichen von Ermüdung unter den unbezahlten Fluglotsen zunehmen.

Betroffen sind alle IFR-Flüge (Instrument Flight Rules), einschließlich:

Kommerzielle Passagierflüge

Frachtflüge

Allgemeine und Geschäftsflüge

Weltraumstarts (unterliegen ebenfalls Einschränkungen)

Welche Flughäfen sind betroffen?

Die FAA hatte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung die offizielle Liste der 40 betroffenen Standorte noch nicht bekannt gegeben, kündigte deren Freigabe jedoch für Donnerstagabend (Ortszeit) an. Es ist davon auszugehen, dass sich die Auswahl auf Flughäfen konzentriert, die das höchste Passagier- und Frachtaufkommen aufweisen. Die folgende Tabelle basiert auf der FAA-Rangliste der größten US-Flughäfen nach Passagierzahlen (CY2024) und zeigt die wahrscheinlichsten Kandidaten für die Kapazitätskürzungen:

Rang IATA-Code Stadt Name des Flughafens 1 ATL Atlanta Hartsfield/Jackson Atlanta International 2 DFW Fort Worth Dallas-Fort Worth International 3 DEN Denver Denver International 4 ORD Chicago Chicago O'Hare International 5 LAX Los Angeles Los Angeles International 6 JFK New York John F Kennedy International 7 CLT Charlotte Charlotte/Douglas International 8 LAS Las Vegas Harry Reid International 9 MCO Orlando Orlando International 10 MIA Miami Miami International 11 PHX Phoenix Phoenix Sky Harbor International 12 SEA Seattle Seattle-Tacoma International 13 SFO San Francisco San Francisco International 14 EWR Newark Newark Liberty International 15 IAH Houston George Bush International 16 BOS Boston General Edward Lawrence Logan International 17 MSP Minneapolis Minneapolis-St Paul International 18 FLL Fort Lauderdale Fort Lauderdale/Hollywood International 19 LGA New York Laguardia 20 DTW Detroit Detroit Metro Wayne County 21 PHL Philadelphia Philadelphia International 22 SLC Salt Lake City Salt Lake City International 23 BWI Glen Burnie Baltimore/Washington International 24 IAD Dulles Washington Dulles International 25 SAN San Diego San Diego International 26 DCA Arlington Ronald Reagan Washington Ntl 27 TPA Tampa Tampa International 28 BNA Nashville Nashville International 29 AUS Austin Austin-Bergstrom International 30 HNL Honolulu Daniel K Inouye International 31 MDW Chicago Chicago Midway International 32 DAL Dallas Dallas Love Field 33 PDX Portland Portland International 34 STL St. Louis St Louis Lambert International 35 RDU Raleigh Raleigh-Durham International 36 HOU Houston William P Hobby 37 SMF Sacramento Sacramento International 38 MSY Kenner Louis Armstrong New Orleans International 39 SJU San Juan Luis Munoz Marin International 40 MCI Kansas City Kansas City International

Die Einschränkungen sollen so lange bestehen bleiben, bis sich die Personalbelastung der Fluglotsen nach Beendigung des Government Shutdowns wieder auf das erforderliche Niveau erholt haben. Reisende werden gebeten, sich bezüglich möglicher Annullierungen oder Änderungen direkt an ihre Fluggesellschaften zu wenden.