red/AFP 24.07.2025 - 14:24 Uhr

Nach dem Absturz eines Passagierflugzeugs mit fast 50 Menschen an Bord haben Rettungskräfte an der Unglücksstelle in Russland keine Überlebenden gefunden. „Ein Team des russischen Katastrophenschutzministeriums untersucht den Unglücksort und führt Suchaktionen durch. Bislang wurden keine Überlebenden gefunden“, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Tass am Donnerstag unter Berufung auf das Ministerium.