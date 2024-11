Die Internationale Bauausstellung IBA’27 hat sich viel vorgenommen in Stuttgart und der Region. Das Flusspferde-Projekt der Wilhelma ist ein Elfmeter für die Stadt, kommentiert unsere Autorin.

Iris Frey 28.11.2024 - 10:18 Uhr

Mit klugen und mutigen Bauprojekten will die Internationale Bauausstellung zeigen, wie Wohnen und Arbeiten in der Region Stuttgart künftig ineinander greifen. Gefragt sind die besten Ideen und greifbare Projekte, denn die IBA’27 will und muss auch unmittelbar erlebbar sein. Deshalb ist es mehr als bedauerlich, wenn gute Ideen erst gar nicht zum Zuge kommen, weil sie nicht eingereicht werden: so wie das Flusspferd-Projekt der Wilhelma. Unmittelbar am Neckar sollen die Tiere weiden – spektakulär.