Körperverletzung in Fellbach Radfahrer schlägt Spaziergänger

Weil ein unbekannter Radfahrer am Mittwochmorgen knapp an einem 64-Jährigen in Fellbach-Schmiden vorbeifährt, stellt der Spaziergänger ihn zur Rede. Es kommt zum verbalen Streit, dann wird es handfest. Nun sucht die Polizei Zeugen.