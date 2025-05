22.05.2025 - 15:59 Uhr , aktualisiert am 23.05.2025 - 15:38 Uhr

Das Klinikum Stuttgart freut sich erneut über zahlreiche Auszeichnungen. Die vom Magazin „Focus“ veröffentlichte Top-Mediziner-Liste ist aber nicht unumstritten.

Sascha Maier 22.05.2025 - 15:59 Uhr

Das Magazin „Focus“ hat wieder seine viel beachtete Bestenliste von Top-Medizinern in Deutschland veröffentlich. Auch das Klinikum Stuttgart ist wieder mit einer Menge Ärzte vertreten und hat sich zum Vorjahr sogar noch leicht verbessert: Waren es 2024 noch 37 gelistete Ärzte, haben es dieses Jahr sogar 38 in das Ranking geschafft. Sie wurden in 61 Fachgebieten genannt.