Die Stadt Kornwestheim erhält für ihr Sanierungsgebiet in der Innenstadt zwischen Bahnhofsvorplatz und Holzgrundplatz eine Förderung von einer Million Euro vom Land Baden-Württemberg. Um einen Scheck zu übergeben und sich selbst einmal die Innenstadt näher anzuschauen, hat Nicole Razavi (CDU), die Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen, am Donnerstag OB Nico Lauxmann (CDU) besucht.

„Das Städtebauförderungsprogramms ist um ein Vielfaches überzeichnet. Wir überlegen uns also genau, wer Fördermittel bekommt, und Kornwestheim hat ein gutes Gesamtpaket präsentiert“, sagte Razavi. Die Salamanderstadt sei seit Jahrzehnten ein guter „Kunde“ des Programms, sagte die Ministerin am Startpunkt ihres kleinen Spaziergangs am Bahnhofsplatz.

Lesen Sie auch

Wohnen im Stadtzentrum

Ministerin Razavi (Mitte) wurde auch das bereits sanierte Gebiet am Holzgrundplatz gezeigt. Foto: Stadt Kornwestheim

Lauxmann erklärte, dass es der Stadt ein Anliegen sei, das Wohnen im Stadtzentrum zu stärken. Derzeit sei man im Sanierungsgebiet auch in Verhandlungen zum Eigentumserwerb, damit die Stadt selbst das Thema Wohnen voranbringen könne. Der öffentliche Raum der Güterbahnhofstraße ist ein Kernpunkt der Sanierung, aber wie bei vorangegangen Sanierungen können auch Privatleute von der Förderung profitieren, wenn sie ihre Häuser im Sanierungsgebiet entsprechend auf Vordermann bringen wollen. Als nächstes sollen nun Anwohner befragt werden, welche Sanierungsziele sie als dringlich sehen.