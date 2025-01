Keine Vertretung, wenn die Lehrkraft krank ist, und schlechte Chancen auf einen Platz in der Mittagsbetreuung. Eine Mutter fragt, warum Kinder in Grundschulförderklassen benachteiligt werden – und ob sich das durch die neuen Juniorklassen ändert.

Alexandra Kratz 29.01.2025 - 09:26 Uhr

Deborah Schubert spricht von einer „prekären Situation“. Sie ist die Elternvertreterin der Grundschulförderklasse an der Österfeldschule in Stuttgart-Vaihingen und ergänzt: „Leider ist das Land nicht bereit, die notwendigen Fördermaßnahmen für Kinder in dieser Klasse zu gewährleisten.“ So hätten die Mädchen und Jungen keinen Anspruch auf eine Mittags- beziehungsweise Ganztagsbetreuung, was für viele Familien eine große Belastung sei. Hinzu komme, dass wenn die Lehrerin krank sei, der Unterricht schlicht ausfalle, weil es keine Vertretung gebe. Acht komplette Tage seien in diesem Schuljahr bereits gestrichen worden. Im Gegensatz dazu fällt für reguläre Grundschulklassen grundsätzlich kein Unterricht aus.