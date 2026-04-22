Mit einem neuen Förderprogramm möchte der Bund die Sanierung kommunaler Sportstätten unterstützen. Davon profitieren nun auch die Gemeinden im Landkreis Ludwigsburg.
22.04.2026 - 15:54 Uhr
Hessigheim, Sersheim und Münchingen können sich über Fördergeld vom Bund bei der Sanierung ihrer Sportstätten freuen. Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat am Mittwoch beschlossen, die jeweiligen Projekte der drei Kommunen aus dem Landkreis Ludwigsburg in das neue Bundesförderprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ aufzunehmen.