Der Projektname „Investitionspakt Baden-Württemberg Soziale Integration im Quartier“ ist recht sperrig – konkret verbergen sich dahinter Zuschüsse des Landes, mit denen Orte der Begegnung in den Ortskernen und Vierteln erhalten oder geschaffen werden sollen. Zwei Gemeinden im Landkreis Ludwigsburg profitieren nun von dem kurz „Landes-SIQ“ genannten Investitionsprogramm: 718 000 Euro gehen nach Sersheim, weitere 302 000 Euro nach Erdmannhausen.

Die Ortszentren mit Leben füllen

In Sersheim kommt das Geld der Umgestaltung eines Grünzuges im Neubaugebiet Bonlanden zugute, in Erdmannhausen wird es für die Modernisierung des Kinderhauses Kunterbunt verwendet. Die Landtagsabgeordneten Markus Rösler (Grüne) und Konrad Epple (CDU) zeigen sich angesichts des Förderbescheids erfreut. „Die Stadt nimmt hier richtig Geld in die Hand, um eine Begegnungs- und Erholungsfläche mit künstlichem Bach, Kinderspielbereich am Wasser, Ninja-Parcours und vielem mehr anzulegen“, so Epple mit Blick auf das Projekt in Sersheim.

Rösler meint: „Wir möchten unsere Ortszentren und Wohnquartiere langfristig weiter mit Leben füllen und gleichzeitig den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Dies gelingt uns, wenn wir lokale Projekte mit konkreten Maßnahmen unterstützen. Ich freue mich, dass diesmal der Klimaschutz im Fokus steht.“

Förderprogramm: Das Landes-SIQ knüpft seit 2022 an ein Programm des Bundes an, das im Jahr 2020 ausgelaufen war. Seitdem wurden 72 Kommunen mit insgesamt 50 Millionen Euro gefördert – in diesem Jahr sind es 29 Städte und Gemeinden. Das Fördervolumen beträgt insgesamt 15 Millionen Euro.