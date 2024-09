Hundeschwimmtag im Rems-Murr-Kreis Tierischer Badespaß im Stettener Bädle

Der letzte Öffnungstag im kleinen Freibad an der Frauenlandstraße gebührt traditionell den Vierbeinern. Am sonnigen Samstagvormittag fanden dort nicht nur die Hunde, sondern auch deren Halter das Glück hüben und drüben am Beckenrand.