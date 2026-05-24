Der sechseckige Schaukasten in Hegensberg war beschädigt gewesen. Nur erstrahlt er in neuem Glanz.

Die Gestalter haben sich Gedanken gemacht. Die Gestalter haben sich etwas dabei gedacht. Der Schaukasten in der Ortsmitte von Hegensberg auf dem Esslinger Berg ist nicht einfach nur ein viereckiger Kasten. Die 2005 von einer örtlichen Schlosserei hergestellte Infosäule wurde sechseckig in Form des Berglogos kreiert. Flott sieht sie aus. Doch durch Vandalismus und Alter hat sie viel von ihrem Pep eingebüßt. In einer Aktion bürgerschaftlichen Engagements wurde die Säule wieder auf Vordermann gebracht, teilt Ralf Morsch vom Förderverein „Wir vom Berg“ mit.

Was geht auf dem Berg? Was ist los auf dem Berg? Ankündigungen dazu sollte es an der Infosäule geben. Vorschauen, Zeitungsausschnitte und andere Bekanntgaben wurden hier ausgehängt. Doch nach Angaben von Ralf Morsch wurden drei der sechs verglasten Schaukästen kaputt gemacht: „Außerdem waren die beiden großen Edelstahlfronten lose und hingen am berühmten seidenen Faden“. Der Bürgerausschuss habe den Förderverein um eine Reparatur und somit um einen Erhalt der Säule gebeten.

Das wurde erledigt. Der Förderverein hat sich laut Ralf Morsch der Sache angenommen: „Nun ist alles wieder professionell geschweißt und stabilisiert. Die kaputten Glastüren sind ausgebaut.“ Am Samstag vor Pfingsten trafen sich außerdem weitere Mitglieder von „Wir vom Berg“, um die Infosäule zu reinigen, von Schmutz und Moos zu befreien und zwei der Schaukästen mit gesäuberten Scheiben wieder anzubringen. „Vier Schaukästen bleiben ohne Verglasung zur freien Informationsweitergabe von Vereinen, Geschäften oder Privatpersonen“, so der Vorsitzende des Fördervereins. Bekanntgaben zum donnerstäglichen Wochenmarkt auf dem Platz und Ankündigungen zu den Vereinen oder Organisationen auf dem Berg sollen laut Ralf Morsch außerdem in der Infosäule angebracht werden.

Als nächstes Projekt soll der Brunnen drankommen

Der Förderverein möchte weiterhin aktiv sein: Als nächstes Projekt nehme sich „Wir vom Berg“ den Brunnen in Hegensberg vor, sagt Ralf Morsch, „wenn uns die Stadt Esslingen oder deren Ämter keine Steine in den Weg legen“. Die Mitglieder würden sich ohne Geld von der Stadt mit eigenen Mitteln und in ehrenamtlicher Arbeit darum kümmern.

Der Förderverein möchte sich für die Esslinger Stadtteile Hegensberg, Liebersbronn, Kimmichsweiler und Oberhof einsetzen. Er löste im Oktober 2012 nach eigenen Angaben die „Arbeitsgemeinschaft der Vereine vom Berg“ ab, deren Mitglieder auch im neuen Förderverein vertreten sind.