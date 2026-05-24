Der sechseckige Schaukasten in Hegensberg war beschädigt gewesen. Nur erstrahlt er in neuem Glanz.
24.05.2026 - 12:04 Uhr
Die Gestalter haben sich Gedanken gemacht. Die Gestalter haben sich etwas dabei gedacht. Der Schaukasten in der Ortsmitte von Hegensberg auf dem Esslinger Berg ist nicht einfach nur ein viereckiger Kasten. Die 2005 von einer örtlichen Schlosserei hergestellte Infosäule wurde sechseckig in Form des Berglogos kreiert. Flott sieht sie aus. Doch durch Vandalismus und Alter hat sie viel von ihrem Pep eingebüßt. In einer Aktion bürgerschaftlichen Engagements wurde die Säule wieder auf Vordermann gebracht, teilt Ralf Morsch vom Förderverein „Wir vom Berg“ mit.