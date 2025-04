Flüchtlingskinder im Remstal Beim Reiten vergessen die Kinder die Bilder des Krieges

Der Förderverein des Pferdehofs am Schlossberg in Kernen (Rems-Murr-Kreis) organisiert ein spezielles Angebot: Geflüchtete und sozial benachteiligte Kinder dürfen an drei Terminen striegeln, streicheln sowie reiten – und dabei vergessen, was sie schon alles erlebt haben.