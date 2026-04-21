Fola Dada im Gespräch Die Wunden und Wunder der Nina Simone: „Ihre Songs haben eine große Kraft!“
Die Stuttgarter Sängerin Fola Dada verkörpert in einer Hommage in der Fellbacher Schwabenlandhalle die große Nina Simone.
Die Stuttgarter Sängerin Fola Dada verkörpert in einer Hommage in der Fellbacher Schwabenlandhalle die große Nina Simone.
Mit Hits wie „My Baby just cares for me“ und „Feeling Good“ wurde die US-amerikanische Sängerin und Pianistin Nina Simone zur Jazz-Ikone. In der fesselnden Konzert-Show „Die Nina Simone Story“ lässt die renommierte Stuttgarter Jazz-Sängerin Fola Dada zusammen mit ihrem Ensemble Leben und Musik der Ausnahmekünstlerin lebendig werden. Die berührende Bühnen-Hommage ist am Freitag, 24. April, in der Schwabenlandhalle zu erleben. Im Interview spricht die 48-jährige Fola Dada über ihren gelegentlichen schwäbischen Dialekt – und über einen Abend, der das Auditorium berühren soll.