Die erratische US-Zollpolitik sorgt für eine Achterbahnfahrt an den Börsen. Die Finanzaufsicht sieht Gefahren für die Finanzbranche - zumal die Handelskonflikte nicht das einzige Risiko sind.

dpa 07.05.2025 - 10:27 Uhr

Frankfurt/Main - Die Turbulenzen an den Finanzmärkten infolge der US-Zollpolitik sind nach Einschätzung der Finanzaufsicht Bafin nicht ausgestanden. "Es besteht ein erhebliches Potenzial für weitere Rückschläge an den Märkten. Für Rückschläge, die möglicherweise systemweite Auswirkungen haben könnten", sagte Bafin-Präsident Mark Branson in Frankfurt. Die Unsicherheit ist und bleibe "extrem hoch".