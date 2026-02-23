Die Affäre um den Inspekteur der Polizei hat ein weiteres juristisches Nachspiel: Seine Anwältin muss sich vor Gericht verantworten – in zweiter Instanz. Worum geht es?
Das Verfahren wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung gegen ihren Mandanten, den Inspekteur der Polizei, endete so, wie es die Anwältin schon vor Anklageverlesung gefordert und prophezeit hatte: Mit einem Freispruch. Der erfolgte aus Mangel an Beweisen – nicht ganz die Argumentationslinie der Verteidigerin Ricarda Lang aus München. Dennoch war sie zufrieden. Die vor Beginn der Verhandlung verteilte Presseerklärung, in der sie argumentierte, warum den Inspekteur keine Schuld treffen würde, hat Ricarda Lang im vergangenen Jahr vor Gericht gebracht – als Beklagte nun. Die Klägerin, eine Polizistin, bekam in mehreren Punkten Recht – und nun geht das Verfahren in die nächste Instanz, im Berufungsverfahren ans Oberlandesgericht Stuttgart.