Laut UN-Einschätzung sind alle Bewohner im Gazastreifen von Hungersnot bedroht. Der Gazastreifen sei „der Ort mit dem größten Hunger auf der Welt“.

red/AFP 30.05.2025 - 12:44 Uhr

Angesichts des anhaltenden Krieges im Gazastreifen sind nach UN-Einschätzung mittlerweile alle Bewohner des Palästinensergebiets von einer Hungersnot bedroht. Der Gazastreifen sei das einzige „fest umrissene Land oder Territorium auf der Welt, in dem die gesamte Bevölkerung von Hunger bedroht ist“, sagte der Sprecher des UN-Büros für humanitäre Angelegenheiten (Ocha), Jens Laerke, am Freitag in Genf. Der Gazastreifen sei damit „der Ort mit dem größten Hunger auf der Welt“.