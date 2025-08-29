Ein Erliegen der Atlantik-Strömung würde die Welt grundlegend verändern. Doch wie realistisch ist dieses Horrorszenario? Und wann könnte es so weit sein?
Einige besonders augenfällige Auswirkungen der globalen Erwärmung auf das Erdsystem können die meisten Menschen aufzählen: So schmelzen die Polkappen und der Permafrostboden taut. Dass sich die Atlantische Umwälzbewegung – abgekürzt Amoc (Atlantic Meridional Overturning Circulation) – abschwächt, ist hingegen weit weniger bekannt. Dabei sind die vermuteten Folgen noch sehr viel bedrohlicher.