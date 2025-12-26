Folgen des Louvre-Einbruchs Kunstversicherungsexperte: „Staatshaftung für Kunstschätze ist Augenwischerei“
26.12.2025 - 19:31 Uhr
Immer wieder geraten öffentliche und private Kunstschätze ins Visier meist international agierender Banden. Nur selten aber sorgen Kunstdiebstähle für solche Aufregung wie am 19. Oktober dieses Jahres der Raub von acht mit Diamanten und Edelsteinen verzierten Schmuckstücken aus der Galerie d’Apollon des Louvre in Paris. Wie sehen eigentlich Kunstversicherer solche Fälle? Oliver Class, Leiter der Kunstversicherungssparte der Allianz Suisse in Zürich, gibt Antworten.