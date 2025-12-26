 
Folgen des Louvre-Einbruchs Kunstversicherungsexperte: „Staatshaftung für Kunstschätze ist Augenwischerei“

Oliver Class lenkt die Kunstversicherungssparte der Allianz Suisse in Zürich. Foto: Steffen Schmid

Sieben Minuten dauerte der Einbruch in den Pariser Louvre am 19. Oktober, noch immer macht der Fall Schlagzeilen. Aber lassen sich solche Schätze überhaupt versichern?

Immer wieder geraten öffentliche und private Kunstschätze ins Visier meist international agierender Banden. Nur selten aber sorgen Kunstdiebstähle für solche Aufregung wie am 19. Oktober dieses Jahres der Raub von acht mit Diamanten und Edelsteinen verzierten Schmuckstücken aus der Galerie d’Apollon des Louvre in Paris. Wie sehen eigentlich Kunstversicherer solche Fälle? Oliver Class, Leiter der Kunstversicherungssparte der Allianz Suisse in Zürich, gibt Antworten.

 

Oliver Class: Einbrüche in Museen werden immer publik

Herr Class, nach dem Einbruch im Louvre war Kunstraub ein großes Thema. Wie oft spricht man eigentlich nicht darüber, weil Einbrüche und Diebstähle geheim bleiben?

Einbrüche und Raubüberfälle in öffentliche Museen werden immer publik. Bei privaten Sammlungen sieht das anders aus: Da erfahren oft nur die Polizei und ich davon – also der Versicherer.

Finanzieller Schaden und gesellschaftlicher Schaden sind bei Kunstraubfällen zwei sehr unterschiedliche Dinge. Wie definiert sich für Sie da eigentlich der Begriff „Verlust“?

Verlust heißt schon beides: der ökonomische und der ideelle. Ganz besonders hoch ist der ideelle Verlust bei Objekten mit hoher Symbolkraft. Das gilt bei dem Einbruch im Louvre für die Kronjuwelen der verschiedenen französischen Kaiserinnen. Und wie wäre das erst bei der Mitra des Papstes oder der Krone des Königs von Großbritannien!?

Noch einmal zum Louvre: Lässt sich ein solches Museum überhaupt versichern?

Der Louvre ist in Frankreich durch die Staatshaftung der Republik gedeckt, das ist aber genau so sehr eine Nullnummer, ein Feigenblatt und Augenwischerei wie die Staatshaftung der deutschen Bundesländer. Im Schadenfall zahlt der Staat nichts, die geschädigte Institution geht leer aus. In der Schweiz ist das anders, da versichern die Museen ihre Bestände in der privatwirtschaftlichen Versicherungswirtschaft – und die zahlt die Schäden im Falle eines Falles. Und hilft viel besser, Schäden zu verhindern, einfach deshalb weil der privatwirtschaftliche Versicherer genau hinschaut, um Schäden zu verhindern – schon im eigenen Interesse.

Die Apollo-Galerie des Louvre in Paris Foto: AFP/Stephane De Sakutin

Versicherungsleistungen setzen aktuelle Inventarlisten voraus. Wie gut sind denn Ihrer Erfahrung die Museen hier inzwischen „aufgestellt“?

Im besten Fall gibt es Inventarlisten sehr unterschiedlicher Aktualität und Güte, fast immer fehlt in diesen Inventaren die im Schadenfall wichtige Angabe zum Wert des betroffenen Gegenstandes – Museen und von Kunstfunktionärinnen und Kunstfunktionären geleitete und verwaltete Museen und Sammlungen haben zumeist ein etwas weltfremdes Verhältnis zum Wert der Kunst.

Versicherungsleistungen setzen auch Sicherheitsmaßnahmen voraus. Wie sieht es da aus?

Das Sicherheitsniveau ist von Museum zu Museum mal besser, mal schlechter. Mir graust es leider viel zu oft, wenn ich – selbst als privater Besucher – ganz offensichtliche Sicherheitslücken in unter Umständen hoch bedeutenden Institutionen sehe. Gut, dass ich das weiß, aber nicht die möglichen Diebe. Sicherheit kostet nicht nur ziemlich viel Geld, sondern bedarf auch des Interesses der Museumsleitungen, sich mit diesem wenig glamourösen Thema zu befassen.

Oliver Class: Sicherheitspersonal meist schlecht bezahlt

In gewisser Weise ist ja auch das Personal Teil dieser Sicherheitsmaßnahmen. Immer wieder ist ein Diebstahl ohne Hilfe von „Innen“ kaum vorstellbar. Führt Ihr Haus also auch verstärkt entsprechende Schulungen durch?

Der Aufsichtsbeamte hat meistenteils ausgedient – leider. Heute wird das Sicherheitspersonal der Museen von Fremdfirmen angeheuert, ist schlecht bezahlt, wenig motiviert, zu wenig überprüft, kaum ausgebildet und lasch geführt. Wundert uns da noch etwas?

Eine andere Frage: Keineswegs ist ja alles, was wir in Museen sehen, auch in deren Besitz. Wie kompliziert wird das Versichern durch die unterschiedlichsten Dauerleihgaben?

Dauerleihgaben sind so versichert, wie das im Leihvertrag festgelegt wurde. Da würde ich jedem Leihgeber raten, das noch einmal genau zu prüfen. Steht dort etwas über eine Deckung durch eine Staatshaftung? Dann würde ich, wie schon gesagt, unbedingt nachhaken.

Oliver Class: Aufklärung kann Jahre dauern

Wenn ich nicht ganz falsch liege, ist Ihre Gesellschaft ja durchaus auch immer an der Aufklärung und gegebenenfalls der Wiederbeschaffung von Diebesgut beteiligt. Wie muss man sich das vorstellen? Fließen Ihre Leistungen erst, wenn auch Ihre Recherchen zweifelsfrei belegen, dass die Gegenstände nicht wieder den Weg zurückfinden?

Handelt es sich um einen versicherten Schaden wird die Schadenssumme unverzüglich geleistet. Da es unter Umständen Jahre dauern kann, bis man sicher sein kann, ob die gestohlenen Objekte wirklich nie mehr wiedergefunden werden – und manchmal hofft man ja für immer auf ihre Rückkehr – zahlt der Versicherer natürlich in der vertraglich geregelten Frist, oft sind das vier Wochen nach der positiven Feststellung des Schadens in Bezug auf Grund und Höhe.

Konkret: Für wie groß halten Sie die Chancen, die Stücke aus dem Louvre auf diesen und jenen Wegen wieder vollumfänglich zu beschaffen?

Ich befürchte, dass die Schmuckstücke längst auseinandermontiert sind, das Gold eingeschmolzen, die Steine umgeschliffen. Aber ich bin kein Wahrsager und hoffe, dass ich hier falsch liege.

Oliver Class: Jedes Privathaus muss individuell gesichert sein

Nach Dresden war der Aufschrei in Deutschland groß, abgeschlossen ist dieser Fall längst nicht. Was dauert eigentlich so lange?

Der Dresdner Einbruch ist tatsächlich schon weitestgehend geklärt und abgeschlossen. Die Verfahren dauern aber natürlich oft viele Jahre. Die Ermittlungen sind für die Polizei sehr anspruchsvoll und langwierig. Oft werden die operativen Einbrecher recht schnell gefasst – wie möglicherweise auch im Louvre-Fall bereits geschehen. Die Hintermänner, Verwerter, Hehler und andere – und damit die gestohlenen Objekte – bleiben oft lange im Schatten der Unterwelt.

Bei solch spektakulären Fällen häufen sich garantiert auch die Anfragen jener Sammlerinnen und Sammler, die eigentlich ihre Kunstwerke lieber komplett verschwiegen hätten. Was muss ich bei privatem Kunstbesitz aus Ihrer Sicht unbedingt beachten?

Privatsammler sollten ihre Sammlung nur in gut gesicherten Räumen aufbewahren, wobei jedes Haus und jede Wohnung individuell zu sichern ist. Abhängig von der Größe, Art und Wertstruktur des Sammlung mit oder ohne elektronische Sicherung, aber immer mit intelligenten mechanischen und organisatorischen Vorkehrungen. Zudem: Die Sammlung muss stets gut dokumentiert sein, in Wort und Bild, immer aktualisiert. Und: die Dokumentation an einem anderen Ort als bei der Sammlung aufbewahren! Oder: Die Sammlung wird von einem spezialisierten Kunstversicherer betreut, dann stimmt das Sicherheitskonzept, das Inventar und der Versicherungsschutz im Ernstfall.

