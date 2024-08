Ob Panzer, Artillerie, Munition oder Flugabwehr - die Produktpalette von Rheinmetall ist groß. Kaum eine Firma hat so sehr profitiert von den Folgen des Ukraine-Kriegs wie diese Waffenschmiede.

red/dpa 08.08.2024 - 08:32 Uhr

Der Wachstumskurs von Deutschlands größtem Rüstungskonzern Rheinmetall geht weiter steil nach oben. Im ersten Halbjahr sei der Umsatz um ein Drittel auf rund 3,8 Milliarden Euro gestiegen, teilte das Unternehmen in Düsseldorf mit. Das operative Ergebnis konnte auf 404 Millionen Euro fast verdoppelt werden. Die gesteigerte Profitabilität führte Rheinmetall vor allem auf den Zukauf der Munitionsfirma Expal in Spanien zurück. Die Zentrale der Firma ist in Düsseldorf, ihr größtes Werk ist in Unterlüß in Niedersachsen.