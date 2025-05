Verzögerungen am Baden-Airpark bis in die Nacht

Nachdem ein Gasleck in der Nähe des Flughafens Karlsruhe / Baden-Baden geschlossen werden konnte, läuft der Flugbetrieb wieder. Aber Reisende müssen sich weiter auf Verspätungen einstellen.

red/dpa 13.05.2025 - 17:38 Uhr

Flugreisende müssen noch bis tief in die Nacht mit Verzögerungen am Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden rechnen. Das teilte ein Sprecher mit. Zwar laufe der Flugbetrieb wieder, aber der Flugplan könne für den restlichen Tag nicht mehr eingehalten werden. Der Flugbetrieb am Baden-Airport war am Vormittag stark eingeschränkt worden. Grund war ein Gasaustritt knapp zwei Kilometer entfernt vom Flughafengelände. Das Leck sei am Nachmittag geschlossen worden, erklärte der Sprecher.