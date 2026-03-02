Der Irankonflikt hat Folgen für Verbraucher und Wirtschaft - von steigenden Kosten für Heizen und Tanken über sinkende Aktienkurse bis Sorgen um die Konjunktur. Viel hängt von der Dauer des Kriegs ab.
02.03.2026 - 13:39 Uhr
München/Frankfurt - Rasant steigende Öl-, Sprit und Gaspreise, Aktien unter Druck, Sorgen um die Konjunktur: Der Iran-Krieg sorgt für große Unsicherheit und könnte die Wirtschaft in Deutschland treffen - sofern die Kämpfe länger andauern. Vor allem höhere Ölpreise gelten als Belastung für Verbraucher und Unternehmen, gerade in der Exportnation Deutschland. Zudem würde ein dauerhafter Anstieg der Ölpreise - ausgelöst durch die Blockade der Straße von Hormus - das Risiko einer höheren Inflation bergen.