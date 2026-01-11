Der Sonntag bringt zwar etwas Sonne, doch wichtige Bahnstrecken sind durch die Folgen von Sturmtief «Elli» noch eingeschränkt. Am Montag könnte Glätte für Gefahr sorgen.
11.01.2026 - 04:30 Uhr
Berlin/Offenbach am Main - Immerhin eine kurze Pause legt das Wetterchaos am Sonntag ein, doch die Bahn hat nach dem Wintersturm "Elli" besonders im Norden weiter mit Problemen zu kämpfen. Zum Wochenstart könnte laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) gefrierender Regen für die nächste Unwettersituation sorgen.