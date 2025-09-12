Folgen von Tarifflucht Streit um geringe Tarifbindung im Land
Der Gewerkschaftsbund hat die Folgen von Tarifflucht für Sozialkassen und Fiskus berechnet. Die Unternehmer Baden-Württemberg weisen die Zahlen als „absurd“ zurück.
Es ist für die Gewerkschaften ein existenzielles Problem: Nicht einmal jeder zweite Betrieb in Baden-Württemberg, konkret 23 Prozent, ist tarifgebunden. Dies betrifft 54 Prozent aller Beschäftigten laut dem aktuellsten Stand von 2023. Zur Jahrtausendwende waren noch 43 Prozent aller Betriebe und 68 Prozent aller Beschäftigten im Land in der Tarifbindung.