Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle stößt die Polizei in einem Auto auf Gold - und das ausgerechnet in Gelsenkirchen. Nicht weit von der Sparkasse, in die kürzlich eingebrochen wurde.
09.01.2026 - 10:42 Uhr
Gelsenkirchen/Gladbeck - Bei einer Verkehrskontrolle haben Polizisten in Gelsenkirchen Gold und Waffen in einem Auto gefunden. Einen Bezug zu dem Einbruch mit Millionen-Beute in die nur wenige Kilometer entfernte Sparkasse der Stadt im Ruhrgebiet gibt es nach den bisherigen Ermittlungen aber wohl nicht.