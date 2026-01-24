Noch ist völlig unklar, wie es zu dem folgenschweren Unfall auf der B35 kommen konnte: Dort starb am Nachmittag ein Ehepaar. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt.

red/dpa 24.01.2026 - 20:59 Uhr

Ein Ehepaar ist am Nachmittag in der Nähe von Karlsruhe bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Bundesstraße ums Leben gekommen. Der 41 Jahre Ehemann saß am Steuer, er kam auf der B35 aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenspur. Dort stieß er frontal mit einem anderen Wagen zusammen, wie ein Polizeisprecher sagte. Für den Mann und seine 41 Jahre alte Ehefrau auf dem Beifahrersitz kam jede Hilfe zu spät.