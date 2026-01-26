Kleine Menschen haben es oft schwer, vor allem Männer. Einige entscheiden sich für eine kosmetische Beinverlängerung. Der Eingriff ist für die Patienten hart und nicht ohne Risiko. Unter Fachleuten ist er umstritten.
Vor allem Männer entschließen sich nach Expertenangaben für eine kosmetische Beinverlängerung. Zu den Gründen gehören die Partnerwahl und der berufliche Erfolg. Behandlungen sind kostspielig: In der Türkei und anderen Ländern werden sie für 30.000 bis 40.000 Euro angeboten. In Deutschland sind zwischen 60.000 und 160.000 Euro fällig.