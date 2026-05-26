Vom Badesee direkt zur Winterjacke? Anfang Juni droht oft ein massiver Temperatursturz. Doch die Wahrscheinlichkeit dafür ist zumindest in Süddeutschland wieder gesunken.
22.05.2026 - 14:07 Uhr
Packt die Badehose ein – aber lasst die dicke Strickjacke bloß nicht zu weit hinten im Schrank verschwinden! Das Wetter schlägt dieser Tage wieder einmal Haken. Wer am Pfingstwochenende mit dem Feiertag am Montag bei strahlendem Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen von teils über 30 Grad schwitzt und den Rasen mäht, mag es kaum glauben: Doch der meteorologische Sommerstart hält oftmals eine klassische Zerreißprobe bereit. Die Natur holt dann zum sprichwörtlichen Gegenschlag aus – die Schafskälte naht mit gewissen Wahrscheinlichkeiten.