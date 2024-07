Food-Trends in Stuttgart

Im Kessel ist aktuell Crepe in aller Munde: Ob süß als Matcha-Crepe-Cake oder deftig als Jian Bing aus China. Dazu vielleicht einen Bubble Tea oder Matcha-Latte mit Mango on top? Hier könnt ihr euch durch die Food-Trends der Stadt schlemmen.

Tanja Simoncev 17.07.2024 - 11:26 Uhr

Achtung: Schlemmer-Alarm! Die Gastro-Spots in Stuttgart verführen uns zu einer ganz besonderen Verkostung. Klingt hochgestochen, liegt aber im Trend. Coole Food- und Getränke-Kreationen, die mal wieder mehr als instagrammable daherkommen und so was von probiert werden wollen.