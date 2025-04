Eis im Becher, Eis am Stiel, Eis in der Waffel - kennt man. Aber Eis im Brötchen? Dieser Eis-Trend könnte diesen Sommer schwer angesagt werden.

dpa 11.04.2025 - 04:00 Uhr

Baden-Baden - Fluffig statt knusprig: Wie wär's mal mit einem Eis in einem luftigen Brötchen statt in einer krossen Waffel? "Eis im Brioche" heißt eine traditionelle Eisspezialität aus Sizilien, die jetzt auch in Deutschlands Eisdielen Einzug hält.