Football beim SV Bondorf „Unglaublich cool“ – die Reise der Bondorf Bulls
Im Jahr 2019 spielten die Bondorf Bulls ihre erste Football-Saison der Vereinsgeschichte. Heute sind sie ein etabliertes Team in der Oberliga – und wollen womöglich mehr.
Im Jahr 2019 spielten die Bondorf Bulls ihre erste Football-Saison der Vereinsgeschichte. Heute sind sie ein etabliertes Team in der Oberliga – und wollen womöglich mehr.
Die aktuelle Saison könnte bislang kaum besser laufen. Nach drei Siegen aus drei Spielen stehen die Bondorf Bulls an der Tabellenspitze der Football-Oberliga Baden-Württemberg.