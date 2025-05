Die Kornwestheimer Footballer wollen auch bei den Konstanz Pirates Oberligageschichte schreiben. Noch nie haben die Cougars gegen die Seestädter gewonnen.

Elke Rutschmann 09.05.2025 - 12:05 Uhr

Die Footballer der Cougars Kornwestheim mussten in dieser Woche einen besonderen Spannungsbogen bewältigen: Nach dem Sonntagspiel bei den Stuttgart Scorpions blieb der Mannschaft von Headcoach Andreas Geibel vor der Partie an diesem Samstag bei den Konstanz Pirates nur sechs Tage, um einerseits zu regenerieren und sich an dem zu arbeiten, was man aus den beiden vergangenen Spielen im Neuland Oberliga Baden-Württemberg gelernt hat. Zwei Spiele in Form von zweier Derbys liegen hinter den Kornwestheimern – der Sieg zum Auftakt gegen die Ludwigsburg Bulldogs und die knappe Niederlage gegen die Stuttgart Scorpions. Jetzt steht für die Männer in Black-Blue-Silver also die dritte Begegnung am Bodensee an.