Die Footballer der Kornwestheim Cougars gewinnen das Relegations-Hinspiel gegen die Stuttgart Silver Arrows deutlich mit 42:00. Die Defensive dreht in der zweiten Hälfte auf.
23.09.2025 - 14:28 Uhr
Die Kornwestheim Cougars haben den ersten Schritt in Richtung Klassenverbleib in der Football-Oberliga gemacht. Im Stadion Festwiese in Stuttgart-Bad Cannstatt setzte sich das Team im Hinspiel der Relegation gegen die Stuttgart Silver Arrows deutlich mit 42:00 durch. „Ich bin sehr stolz auf das Team. Wir haben eine sehr solide Leistung gezeigt und eine gute Grundlage für das Rückspiel gelegt“, sagt der Quarterback der Cougars, Jannick Lacic.