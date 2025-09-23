Die Footballer der Kornwestheim Cougars gewinnen das Relegations-Hinspiel gegen die Stuttgart Silver Arrows deutlich mit 42:00. Die Defensive dreht in der zweiten Hälfte auf.

Die Kornwestheim Cougars haben den ersten Schritt in Richtung Klassenverbleib in der Football-Oberliga gemacht. Im Stadion Festwiese in Stuttgart-Bad Cannstatt setzte sich das Team im Hinspiel der Relegation gegen die Stuttgart Silver Arrows deutlich mit 42:00 durch. „Ich bin sehr stolz auf das Team. Wir haben eine sehr solide Leistung gezeigt und eine gute Grundlage für das Rückspiel gelegt“, sagt der Quarterback der Cougars, Jannick Lacic.

Zu Beginn des Spiels taten sich die Kornwestheimer gegen den Landesligisten etwas schwer. Patrick Scholz lieferte mit seinem Lauf über drei Yards den einzigen Touchdown im ersten Abschnitt. Im zweiten und dritten Viertel gelang Lacic jeweils ein Touchdown-Pass auf Tim Beutenmüller.

Im letzten Abschnitt schraubten die Gäste dann das Ergebnis in die Höhe. Erst feierte Spielertrainer und Runningback Shannon Lewis seinen ersten Touchdown im Trikot der Cougars, dann steuerte die Defensive der Kornwestheimer zwei weitere Punktgewinne bei. Neuzugang Mustafa Ibili sicherte in der gegnerischen Endzone einen Fumble, Jakob Zeeh trug einen abgefangenen Ball bis zum Touchdown.

„Zu null, das freut jeden Defense Coordinator. Dass die Verteidigung dann noch zwei Touchdowns beigesteuert hat, macht mich stolz“, sagt der Defense-Chef Alexander Bruder.

Mit dem deutlichen Erfolg haben sich die Pumas damit eine gute Ausgangssituation geschaffen für das Rückspiel am kommenden Samstag im eigenen Stadion. „Wir müssen weiterhin an unserer Passgenauigkeit und dem Spieltempo arbeiten, um das Rückspiel in Kornwestheim zu dominieren“, sagt der Kornwestheimer Offense Coordinator Daniel Sassman.