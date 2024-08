Die Bilanz von Fabian Hoyer nach der ersten Saison der Leonberger in der Football-Regionalliga fällt größtenteils positiv aus – doch der Headcoach mahnt dringende Veränderungen im und um das Team an.

Jürgen Kemmner 01.08.2024 - 14:27 Uhr

Ein paar Tage sind vergangen seit die Leonberg Alligators ihr letztes Saisonspiel mit 26:6 über die Freiburg Sacristans erfolgreich über die sportliche Bühne gebracht haben. Headcoach Fabian Hoyer hat nicht nur einmal ans erste Jahr des Clubs in der Regionalliga zurückgedacht, manchmal muss er sich noch in den Arm zwicken, um sicher zu sein, dass er nicht in einer langen Traumphase steckt. „Wir haben sportlich etwas erreicht“, sagt er, „was vor der Saison bestenfalls Optimisten erhofft hatten.“