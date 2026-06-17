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  6. Twister fangen sich die sechste Niederlage ein

Football-Regionalliga Twister fangen sich die sechste Niederlage ein

Football-Regionalliga: Twister fangen sich die sechste Niederlage ein
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Die Holzgerlingen Twister, hier Marcel Heiling, bleiben in der Football-Regionalliga weiter sieglos. Foto: Eibner/Drofitsch

Die Holzgerlingen Twister warten weiter auf den ersten Erfolg der Saison. Auch gegen den Aufsteiger Mannheim Bandits müssen sie sich beim 12:17 knapp geschlagen geben.

Auch im sechsten Saisonspiel bleibt der Ausgang derselbe. Die Holzgerlingen Twister mussten in der Football-Regionalliga Südwest die nächste Niederlage hinnehmen. Gegen den Aufsteiger Mannheim Bandits mussten sie sich am Ende mit 12:17 geschlagen geben.

 

Ein perfektes Footballwetter und der zurückkehrende Starting Quarterback Fabian Klimek änderten nichts an den Problemen, die auch schon in den Spielen zuvor bei den Twister deutlich wurden. Die Offensive tat sich schwer, das Ei über das Feld zu bringen, die defensive Line stoppte hingegen den Gegner ein ums andere Mal.

Holzgerlingen Twister holen die ersten drei Punkte

Besonders Alexander Braun, Max Schwingenstein und Thorben Renz stachen in der Mitte der Defensive Line heraus. Alle drei haben sich aus der U20-Jugend der Twister bereits im ersten Jahr durch starke Aktionen als Stammspieler etabliert. Durch ein Field Goal von Fabian Klimek gingen die ersten drei Punkte an die Twister. Obwohl es der Defensive immer wieder gelang, dass die Mannheimer den Ballbesitz per Punt abgeben mussten, generierte die Offensive keine Punkte daraus.

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Ein tiefer Touchdown-Pass durch den Mannheimer Quarterback sorgte für den 3:7-Zwischenstand. Die Twister-Defensive spielte dennoch weiter stark auf, was zur Folge hatte, dass die Gäste sich mehr und mehr auf das Passspiel konzentrierten – mit Erfolg. Ein weiterer Pass-Touchdown des Mannheimer Spielmachers sorgte für den 3:14-Pausenstand.

Ansage von Headcoach der Holzgerlingen Twister wirkt direkt

In der Halbzeit gab Twister-Headcoach Yannick Mayer seinen Schützlingen zu verstehen, dass der Kontrahent durchaus schlagbar sei. Diese Ansage schien direkt zu wirken.

Die Mannheimer erwischten einen denkbar schlechten Start in den zweiten Abschnitt, was die Hausherren zu nutzen wussten. Linebacker Simon Kurz fing einen Pass der Gäste ab und trug den Ball eindrucksvoll über 30 Yards zurück in die Endzone des Gegners. Mit einem Extrapunkt durch Fabian Klimek hieß es nun also 10:14.

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Die Mannheimer schienen völlig von der Rolle, wirkten Ideenlos und setzten kaum noch Akzente. Das nutzten die Twister für die nächsten zwei Punkte. Defensive-Line-Spieler Alexander Braun brachte den gegnerischen Spielmacher in dessen eigener Endzone zu Fall, was zum 12:14 führte.

Mannheim Bandits schlägt postwendend zurück

In einer Phase, in der das Momentum auf Seiten der Hausherren schien und sich ein erster Saisonsieg in greifbare Nähe befand, setzten die Mannheimer den nächsten Nadelstich in Form eines Field Goals.

Der letzte verzweifelte Versuch, das Duell doch noch zu drehen, endete in einer Interception durch Backup-Quarterback Lucas Augull. So mussten sich die Twister mit 12:17 geschlagen geben.

Dennoch zeigten sich die Coaches zufrieden, auch wenn der Frust über die knappe Niederlage überwog. Nach einem spielfreien Wochenende geht es für die Twister nun in den Saisonendspurt.

Auf die Partie gegen Tabellenführer Leonberg Alligators folgen die beiden direkten Vergleiche um die Abstiegsplätze mit den Stuttgart Scorpions und den Heidelberg Hunters.

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