Football-Regionalliga Twister fangen sich die sechste Niederlage ein
Die Holzgerlingen Twister warten weiter auf den ersten Erfolg der Saison. Auch gegen den Aufsteiger Mannheim Bandits müssen sie sich beim 12:17 knapp geschlagen geben.
Die Holzgerlingen Twister warten weiter auf den ersten Erfolg der Saison. Auch gegen den Aufsteiger Mannheim Bandits müssen sie sich beim 12:17 knapp geschlagen geben.
Auch im sechsten Saisonspiel bleibt der Ausgang derselbe. Die Holzgerlingen Twister mussten in der Football-Regionalliga Südwest die nächste Niederlage hinnehmen. Gegen den Aufsteiger Mannheim Bandits mussten sie sich am Ende mit 12:17 geschlagen geben.