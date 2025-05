Am ersten September-Wochenende steigt in Stuttgart ein Sport-Großereignis: Dafür schließt die European League of Football eine Partnerschaft mit dem Mercedes-Benz-Museum.

Jochen Klingovsky 26.05.2025 - 12:56 Uhr

Ob es das Team von Stuttgart Surge tatsächlich ins „Finale dahoim“ schafft, ist alles andere als sicher. Das Endspiel um den Titel in der European League of Football (ELF) zu erreichen, ist zwar das große Ziel, die sportlichen Hürden aber sind hoch – wie sich am Sonntag bei der 0:6-Niederlage bei den Paris Musketeers zeigte. Was dagegen jetzt schon sicher ist: Rund um das Championship-Game am 7. September in der MHP-Arena wird es im Stuttgarter Neckarpark eine große Party geben. Oder, um es in der Sprache der Macher zu sagen: ein Football-Volksfest.